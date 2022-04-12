Пять растений, помогающих избавиться от плесени

Обычно плесень возникает в ванной комнате. Связано это с тем, что именно в таком помещении больше всего сохраняется влаги. Но есть возможность решить эту проблему: для этого, по словам эксперта по уборке Керри Хейл, нужно поместить в ванной одно из перечисленных ниже растений, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

1. Английский плющ. Он отлично поместится в небольшой ванной комнате. Его можно поставить на шкаф или посадить в подвесной горшок.

2. Спатифиллум ("Лилия мира"). Такому растению не требуется много солнечного света, поэтому его можно расположить в комнате без окон.

3. Бостонский папоротник. Это растение - любитель влажной почвы, поэтому в ванной ему точно понравится. Также папоротник предпочитает находиться под непрямыми солнечными лучами.

4. Тростниковые пальмы. Они впитывают влагу при помощи своих листьев. Также они способны жить при слабом освещении.

5. Тилландсия. Лучше всего ее поставить в помещении с окнами, поскольку растению нужен фильтрованный солнечный свет. Влагу тилландсия тоже поглощает через листья.

Среди других способов снижения влажности в доме: открытие окон для проветривания после принятия душа (если их нет, то отличным решением станет вентилятор либо осушитель воздуха), протирание душевой кабины, регулярная уборка в ванной (в том числе стирка полотенец и ковриков).