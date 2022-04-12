Назван способ завоевать уважение у коллег

Психолог и кандидат наук Дэвид Уэдельф в статье для Psychology Today рассказал, что стать лидером поможет одно важное качество. На основании 12-летних исследований он выявил общие черты у всех великих руководителей и назвал способ, который поможет стать лидером коллектива и завоевать уважение у коллег, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Психолог приводит в пример исследования бихевиориста Дж. Дагена, который изучал феномен лидерства около 12 лет. "Чем больше я узнавал о людях в управлении, тем больше я понимал, что у них схожие взгляды, одинаковые точки зрения", - отмечает Даген. Психолог уверен, что всем лидерам, помимо уверенности и упорства, присуще одно отличительное качество - спокойствие, которое помогает им находить выход из критических, стрессовых ситуаций.

"Если руководитель создает карательную среду в команде, много кричит и действует агрессивно, то его сотрудники едва достигают самого низкого уровня эффективности", - подчеркивает психолог. По его словам, проявление гнева со стороны лидера добавляет ненужный стресс, который заставляет членов команды подолгу застревать на ошибках, вместо того, чтобы двигаться к новым результатам.

Уэдельф объясняет, что великие руководители всегда скромны и спокойны. Они имеют достаточно опыта, чтобы уверенно разрешать ситуации и не поддаваться на эмоции. Психолог отмечает, что эффективность требует "ясной головы", поэтому лидерами становятся только те, кто умеет сохранять самообладание и спокойно оценивать проблему.

Он советует учиться сдерживать внезапные истерики, импульсы и без эмоций подходить к управлению, чтобы стать настоящим лидером, вызывающим уважение.