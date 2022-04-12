В Баку представлена шоу-программа, посвященная фильму "Соник 2 в кино"

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, для детей была организована шоу-программа, посвящённая фильму "Соник 2 в кино", передает Day.Az.

В центре представления юных зрителей была большая кукла-Соник. Дети с огромным удовольствием танцевали и фотографировались вместе с ней.

Особую праздничную атмосферу мероприятию добавляли фигурки из воздушных шаров и детский фейс-арт, который позволил гостям мероприятия перевоплотиться в любимых персонажей.

После того как юные участники представления зарядились позитивными эмоциями, они отправились в кинозал, где с интересом посмотрели фильм "Соник 2 в кино".

Режиссёром комедийного приключенческого боевика 2022 года, основанного на серии видеоигр от компании Sega, является Джефф Фаулер.

В главных ролях - Бен Шварц, Идрис Эльба и Джим Керри.

Сюжет фильма: поселившись в Грин Хилз, Соник стремится доказать, что у него есть все задатки настоящего героя. И геройское испытание не заставляет себя долго ждать: злодейский доктор Роботник вновь строит козни. На этот раз с загадочным напарником Наклзом.