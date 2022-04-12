В США сообщили о межзвездном объекте, упавшем на Землю в 2014 году

Метеор размером меньше метра, упавший на Землю в 2014 году недалеко от Папуа - Новой Гвинеи, прибыл из другой звездной системы и, возможно, часть этих межзвездных обломков так и осталась лежать на морском дне. Соответствующая статья была размещена на сайте электронных препринтов arXiv.org три года назад, в 2019 году, однако только теперь пришло подтверждение важных ключевых данных об этом событии от американских военных. Об этом сообщает издание Vice.com со ссылкой на командование ВВС США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно выложенному меморандуму, авторы этой работы, ученые из Гарвардского университета Амир Сирадж и Ави Лёб, полагают, что пролетевший по небу огненный болид, возможно, разбросал межзвездные обломки в южной части Тихого океана, но отыскать их будет чрезвычайно сложно. Открытие метеора последовало за недавними находками двух других межзвездных объектов в Солнечной системе - астероида Оумуамуа и кометы Борисова, размеры которых гораздо значительнее, чем у небольшого метеора, однако они при этом никогда не вступали в контакт с Землей. В 2017 году Ави Лёб, который, как известно, высказывал предположение о том, что Оумуамуа может быть частью инопланетных технологий, предложил Сираджу изучить на предмет поиска всяких необычных объектов базу данных по болидам и метеорам, которую ведет Центр изучения объектов, сближающихся с Землей NASA (CNEOS). Особое внимание Сираджа привлек болид, взорвавшийся возле острова Манус 8 января 2014 года, - в силу необычно высокой скорости, превысившей 200 тыс. км/ч. Подобная скорость могла говорить о "возможном происхождении этого объекта из звездной системы, расположенной в толстом диске Млечного Пути".

Сирадж и Лёб представили информацию о своем открытии в The Astrophysical Journal Letters, однако проверка затянулась из-за того, что база данных CNEOS отказалась подтвердить данные по метеориту. Дело в том, что некоторые датчики, выявляющие болиды, находятся в ведении Министерства обороны США, которое те же самые инструменты использует для контроля за чужими ядерными технологиями. В результате Сирадж и Лёб не смогли сразу подтвердить данные по скорости огненного шара, переписка затянулась, и лишь совсем недавно представитель военного ведомства Джоэл Мозер пошел навстречу ученым и все же подтвердил, что "оценка скорости, сообщенная NASA, достаточно точна, чтобы указывать на межзвездную траекторию этого объекта".

Теперь исследователи задумываются над тем, как все же можно было бы достать и изучить обломки метеорита из Тихого океана или хотя бы получить дополнительную информацию о его составе из спектра сгоравшего в атмосфере болида.