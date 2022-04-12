Марсоход Perseverance сфотографировал свой парашют на поверхности Марса

Камеры марсохода Perseverance обнаружили некоторые части собственной посадочной системы Mars 2020 спустя более 13 месяцев после того, как ему удалось совершить посадку на Марс. Этот вездеход начал работать на планете 18 февраля 2021 года, однако парашют при посадке снесло так далеко в сторону, что только теперь его удалось заснять камерой MastCam-Z: он виден на представленном фото к югу от текущего местоположения марсохода. Изображение было получено 404-го сола, или 6 апреля 2022 года по земному летосчислению, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обычно еще в самом начале миссии каждый из марсоходов совершает небольшое путешествие с отклонением от основного маршрута для того, чтобы заснять остатки своей посадочной системы. Однако Perseverance для этого пришлось проделать весьма долгий путь по пересеченной местности в направлении обширной области в кратере Езеро, именуемой Южная Сейта, которую решили изучить научные специалисты, управляющие движением вездехода. Так совпало, что все это оказалось недалеко от того места, где опустился парашют, и марсоход наконец смог до него добраться. Парашют сбрасывался в ходе посадки на относительно большой высоте для того, чтобы реактивная посадочная платформа Skycrane смогла беспрепятственно опустить марсоход на поверхность планеты прямо на его колеса.

Отыскать место падения парашюта помогла с орбиты камера высокого разрешения HiRISE, установленная на борту марсианского разведывательного орбитального аппарата NASA MRO.

Perseverance в ходе своего путешествия смог побить все прежние рекорды по ежедневным передвижениям вездеходов по поверхности Марса, проехав 319,8 м за 351 сол. Его предшественник - марсоход Curiosity - совершил несколько однодневных поездок на расстояния свыше 100 м, но ни один его "марш-бросок" не превысил 200 м. Отчасти это было связано с тем, что тому попадались более каменистые ландшафты. А марсоходу Opportunity, который примарсианился еще в 2004 году, попадалось несколько весьма ровных участков местности, что позволяло ему преодолевать до 228 м за один день уже спустя год после посадки, используя солнечную энергию.