В океане обнаружены 5 тыс неизвестных науке вирусов

Учёные проанализировали генетический материал микроорганизмов, обитающих в океане, и нашли тысячи ранее неизвестных РНК-вирусов. Для лучшего понимания: это открытие удвоило количество известных биологических групп вирусов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Напомним, что РНК-вирусы могут вызывать у людей как безобидные простуды, так и печально известный COVID-19. Они также заражают сельскохозяйственные растения и животных.

Эти вирусы несут генетическую информацию в РНК, а не в ДНК.

РНК-вирусы развиваются гораздо быстрее, чем ДНК-вирусы. Кроме того, в то время как сотни тысяч ДНК-вирусов в их естественных экосистемах учёные уже подвергли систематическому анализу, РНК-вирусы оставались относительно не изучены.

Всё дело в том, что, в отличие от людей и других живых организмов, у вирусов отсутствуют уникальные короткие участки ДНК, которые исследователи называют генетическим штрих-кодом. Без этого "штрих-кода" попытки различить отдельные виды вирусов в дикой природе могут оказаться сложной задачей.

Чтобы обойти это ограничение, исследователи решили идентифицировать ген, кодирующий белок, который позволяет вирусу воспроизводить свой генетический материал. Это общий для всех РНК-вирусов белок, который играет важную роль в их размножении. Однако каждый РНК-вирус имеет небольшие особенности в гене, кодирующем этот белок, что может позволить отличить один тип вируса от другого.