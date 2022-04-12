Китайцы запустят космический телескоп для поиска двойников Земли

Китай опубликует детальный план миссии по поиску экзопланет, схожих с Землей, в течение месяца. Новостная заметка об этом опубликована в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2021 году начал работу первый китайский марсоход "Чжужун" и была выведена орбиту китайская космическая станция "Тяньгун". Теперь в планах страны - изучение вселенной за пределами Солнечной системы.

Для этого Китай собирается до 2026 года запустить миссию Earth 2.0. Как следует из названия, ее конечной целью будет поиск двойника Земли: планеты со схожими размерами и гравитацией, богатую водой и с пригодной для жизни температурой. Миссию будет финансировать Китайская академия наук, в данный момент специалисты завершают ранний этап проектирования.

На орбитальном аппарате Earth 2.0 будут установлены семь телескопов. Семь из них будут направлены в район созвездий Лебедя и Лиры, в тот же сектор, который изучал телескоп NASA Kepler. "Поле зрения Kepler - удобная цель, поскольку у нас уже есть хорошие данные оттуда, - говорит Цзянь Гэ из Шанхайской астрономической обсерватории, глава проекта. - Наш спутник будет в 10-15 раз мощнее Kepler". Седьмым инструментом Earth 2.0 будет телескоп, предназначенный для поиска с помощью гравитационного линзирования планет-сирот, не вращающихся вокруг звезды.

Дополнив данные Kepler, китайские астрономы надеются найти как минимум дюжину двойников Земли.