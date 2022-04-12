Подборка из 15 блюд с грибами
Фуд-блогер Иля Мамедова поделилась на своей странице в Instagram подборкой из 15 блюд с грибами.
1) Грибной крем-суп;
2) Запеченные в духовке шляпочки шампиньонов, фаршированные сырами Гауда, Моцарелла и Пармезан;
3) Грибное ризотто;
4) Пицца с моцареллой, грибами, рукколой и пармезаном;
5) Пирожки из готового слоеного теста с курицей и грибами;
6) Овощной салат с грибами (разноцветные перцы, отварная морковь, маринованные огурцы, петрушка, консервированная кукуруза, подсолнечное масло и грибы);
7) Киш с грибами и сыром;
8) Картофельные зразы с грибами;
9) Тушеные шампиньоны в сметане;
10) Грибной жульен в кокотницах;
11) Жаркое из картошки с грибами;
12) Гречка с грибами, сладким перцем и морковью, запеченные в духовке;
13) Спагетти с курицей и грибами в сливочном соусе;
14) Рубленые пирожки с грибами;
15) Блинчики с грибами.
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