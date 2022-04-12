Подборка из 15 блюд с грибами

Фуд-блогер Иля Мамедова поделилась на своей странице в Instagram подборкой из 15 блюд с грибами.

1) Грибной крем-суп;

2) Запеченные в духовке шляпочки шампиньонов, фаршированные сырами Гауда, Моцарелла и Пармезан;

3) Грибное ризотто;

4) Пицца с моцареллой, грибами, рукколой и пармезаном;

5) Пирожки из готового слоеного теста с курицей и грибами;

6) Овощной салат с грибами (разноцветные перцы, отварная морковь, маринованные огурцы, петрушка, консервированная кукуруза, подсолнечное масло и грибы);

7) Киш с грибами и сыром;

8) Картофельные зразы с грибами;

9) Тушеные шампиньоны в сметане;

10) Грибной жульен в кокотницах;

11) Жаркое из картошки с грибами;

12) Гречка с грибами, сладким перцем и морковью, запеченные в духовке;

13) Спагетти с курицей и грибами в сливочном соусе;

14) Рубленые пирожки с грибами;

15) Блинчики с грибами.