Человек съедает пять граммов микропластика в неделю

В среднем люди съедают по пять граммов пластика в неделю - столько весит кредитная карта. Вредные частицы поступают в организм с водой, едой, средствами гигиены, передает Day.Az со ссылкой на naked-science.ru.

Например, если ежедневно человек выпивает из пластиковых бутылок 1,5-2 литра воды, за год в его тело попадает около 90 000 частиц микропластика. Если пить из-под крана, можно сократить их число вдвое.

Проходя через желудочно-кишечный тракт, микропластик меняет его микробиом. Из-за этого возникают метаболические нарушения: ожирение, болезни печени, диабет.

В конце марта микропластик впервые нашли в крови человека. Следовательно, опасные частицы могут перемещаться по телу и оседать в органах. Их уже обнаружили в легких живых людей. Как накопление пластика в таких частях организма влияет на здоровье, пока неизвестно.

Чтобы максимально обезопасить себя, ученые рекомендуют разогревать в микроволновке еду в керамической посуде, а не в пластиковых контейнерах. Полезно будет отказаться от чая в пакетиках и других продуктов, загрязненных микропластиком. Также важно чаще проветривать квартиру и реже использовать синтетические ткани, пластиковые тары и упаковки.