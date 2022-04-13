Назван способ избавиться от постоянного чувства вины

Психолог и кандидат наук Хэл Шори рассказал, как избавиться от постоянного чувства вины за поступки и самого себя. В статье для Psychology Today специалист объяснил, что проблема кроется в глубоких психологических установках, которые формируются еще в детстве, и назвал способ изменить мышление при помощи самоанализа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Шори заявил, что взрослые люди могут постоянно страдать от чувства вины, причины которого, возможно, сами не могут себе объяснить. В основе такого негативного мышления, по мнению психолога, лежат глубокие психологические установки родом из детства, например: "я всегда неправ, потому что во мне есть что-то ошибочное и неисправимое". Как отмечает специалист, подобные убеждения формируют хронически заниженную самооценку и мешают полноценной жизни.

Психолог подчеркивает, что каждый человек совершает в жизни ошибки, а чрезмерная концентрация на неудачных моментах только вредит ментальному здоровью и усиливает чувство вины. Избавиться от разрушающих чувств, по словам Шори, поможет самоанализ.

Вместо постоянного прокручивания прошлых неудач эксперт советует формировать навык позитивного мышления. "Каждый раз, ощущая вину или стыд, спросите себя: действительно ли я причинил кому-то вред? Мог ли я поступить иначе? Подробный анализ совершенных действий позволит понять, что чувство вины абсолютно беспочвенно и нет оснований осуждать себя", - отмечает он.

Психолог советует чаще прибегать к саморефлексии, уважительно относиться к каждому своему поступку и беспристрастно оценивать личные действия, чтобы обрести жизнь, свободную от негативных чувств.