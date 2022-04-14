Названо опасное последствие глобального потепления

Ученые из США назвали неожиданную опасность глобального потепления. Они пришли к выводу, что крупные ураганы стали разрушительнее из-за изменения климата, слова экспертов передает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Увеличение глобальной температуры стало причиной более сильных осадков во время экстремальных погодных явлений. Вместе с тропическими штормами и ураганами теперь проходят особенно мощные дожди - к 2020 году их интенсивность возросла на 5-10 процентов по сравнению с 1850 годом, а если брать в расчет только ураганы - на 8-11 процентов. "Исследование предполагает, что осадки во время ураганов продолжат усиливаться в будущем по мере изменения климата", - заявила эксперт по климату из государственного университета Флориды Эллисон Винг.

Интенсивность осадков возрастает из-за потеплевшего воздуха, который способен удерживать больше водяного пара. Опасность также представляют наводнения, возникающие из-за дождевой воды. Автор исследования и специалист по климату и ураганам из нью-йоркского университета Стоуни-Брук Кевин Рид считает, чтобы избежать разрушительных сезонов ураганов в будущем США, нужно перестать зависеть от ископаемых видов топлива и уменьшить выбросы вредных для планеты парниковых газов.