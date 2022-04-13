Ученые создали сталь, замедляющую разрушения во время пожара

В НИТУ "МИСиС" разработали новую огнестойкую марку стали, которая увеличивает запас времени для эвакуации во время пожара, сообщили Gazeta.ru в университете, передает Day.Az.

"При пожаре металл начинает разупрочняться, становится более мягким и за счет воздействия температуры разрушается за 15 минут. Новый сплав выдерживает 30-45 минут", - рассказал один из разработчиков новой марки стали, заведующий лабораторией "Гибридные наноструктурные материалы" НИТУ "МИСиС" Александр Комиссаров.

При воздействии высоких температур обычная сталь быстро теряет несущую способность. Это приводит к деформации и разрушению строительных конструкций, что затрудняет спасательные работы и тушение. Это также увеличивает стоимость ремонтно-восстановительных работ.