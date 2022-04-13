Названы десять идеальных домашних растений для жизни в городе

Блогер, "стилист растений" Натан Томас превратил свой дом в джунгли с помощью 120 горшков с зеленью. В беседе с изданием Metro он перечислил десять, на его взгляд, идеальных домашних растений для жизни в городе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Натана Томаса, понять, приживется ли растение дома, можно только на практике. "Ошибки помогают нарастить опыт, но всегда печально видеть, как растение умирает", - признался он.

Среди самых неприхотливых растений Натан назвал сциндапсус пятнистый. "Сциндапсусы предпочитают тень и будут расползаться по стенам, если подготовить на стене специальные крючки", - посоветовал блогер. Драцена (сансевиерия), в свою очередь, переживет долгий период без полива. "Может расти и на свете, и в тени. Они вырастают высокими, так что выбирайте большой горшок, чтобы корням хватило места", - сказал он.

Комнатная лиана эпипремнум, продолжил Натан, - еще одно удобное для горожанина растение. "Говорят, эпипремнум растет даже в темноте", - отметил блогер.

Также в десятку сымых удобных для городского жителя растений он включил филодендрон красноватый, монстеру деликатесную, аглаонему, замиокулькас, юкку нитчатую, фикус каучуконосный и калатею ланцетолистную.