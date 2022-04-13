Названы два продукта, продлевающие молодость кожи

Ягоды темного цвета и орехи содержат антиоксиданты и витамины, которые защищают кожу от негативных воздействий, они также способны восстанавливать клетки, поврежденные морщинами, сообщил в своем Telegram-канале врач-терапевт Олег Абакумов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для выработки коллагена и улучшения состояния волос и кожи организму необходимы витамин С и антиоксиданты. Их много не только в белковой пище, но и в овощах, фруктах и орехах. Для того, чтобы продлить молодость кожи, стоит обратить внимание на чернику и ежевику.

"Это не просто ягоды, это антиоксидантные "бомбочки", которые снимают воспаление, приводят в норму холестерин и способны при помощи полифенолов в своем составе восстанавливать клетки, поврежденные морщинами", - рассказал Абакумов.

Специалист отметил, что включение в рацион миндальных орехов насытит организм биотином и витамином Е. Миндаль также положительно воздействует на волосы и ногти.