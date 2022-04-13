Какими были первые навигационные карты в мире

Мы все привыкли к тому, что современные карты всегда у нас под рукой - буквально! Мы также помним и бумажные карты, которыми мы пользовались до того, как у всех появились смартфоны. И, конечно, в фильмах мы видели, как выглядят древние бумажные карты, передает Day.Az со ссылкой на Фишки.

Но первая карта появилась задолго до появления бумаги - и представление о мире было совсем не таким, к которому мы привыкли. Этот материал о самой древней навигационной карте, загадку которой до сих пор не могут разгадать ученые.

Глиняные таблички Вавилона и первая карта мира

Находка, о которой мы вам сегодня расскажем, была сделана в конце XIX века при раскопках в древней Месопотамии. Тогда было обнаружено несколько тысяч глиняных табличек, и эта находка стала сенсацией. Они сохранились достаточно хорошо, чтобы ученые могли изучить надписи на них - а ведь они датируются 6 веком до нашей эры. На табличках содержится огромное количество информации, важной для истории - и эта находка позволила ученым восполнить пробелы в истории древнего мира. Тогда Вавилон переживал пик своего расцвета, поэтому такие находки чрезвычайно ценны для историков.

Но среди всех табличек ученые выделили всего одну - на ней изображена карта древнего мира. Многие ученые, занимавшиеся расшифровкой, в конечном итоге рассказали о том, что именно было написано на табличке. Уникальность найденной карты в том, что она показывает всю территорию, которая была знакома древним людям, а не карту местности. Мы можем посмотреть на то, как древние люди представляли мир и какие места они знали. Рисунок карты представляет собой круг, который обозначает землю, а вокруг него - воды. Маленькими кружочками изображали, вероятно, города, а треугольниками - горы. На карте есть также и названия мест, которые, конечно, отличаются от тех, какие мы знаем. К примеру, Мировой океан здесь называется "горькими водами", а место, которое называют "болотом", скорее всего является устьем реки Шатт-эль-Араб. Древние люди, создавшие эту карту, предполагали, что земля состоит из четырех бесконечных берегов земли. Конечно, в карте были и неточности, но сам факт того, что задолго до нашей эры появилась карта мира, поражает воображение. Кстати, на самой карте написано, что она стала копией с еще более древней карты, которая датируется 9 веком до нашей эры.

Загадка обратной стороны

Обратная сторона таблички вызывает много вопросов, ответы на которые ученые еще не нашли. На этой стороне перечислены все животные, которых знали древние люди, но только два вида из них жили на этой территории. Также на этой стороне рассказан миф о том, как Мардук, главный бог, низверг всех остальных в подземное царство. На ней описывается и правление царя Саргона I. Ученые до сих пор не могут понять, каким образом карта связана с тем, что написано на обратной стороне, но надписи еще до конца не расшифрованы, поэтому, возможно, ученые скоро найдут ответ и на этот вопрос.

Эта карта стала культурным достоянием всего мира, и сложно переоценить ее вклад в восстановление древней истории. Все глиняные таблички до сих пор исследуются учеными, которые пытаются разгадать их смысл и перевести надписи полностью.



