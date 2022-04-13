https://news.day.az/unusual/1452862.html Масштабную потасовку обезьян сняли на камеру - ВИДЕО
Масштабную потасовку обезьян сняли на камеру - ВИДЕО
Полчища диких обезьян устроили стычку на глазах у нескольких местных жителей, предположительно в Индии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Фишки, очевидец противостояния, находясь на приличном расстоянии от полчищ приматов, зафиксировал столкновение на камеру мобильного телефона. Сюжет, недавно опубликованный на страницах индийского сообщества в Facebook, привлёк внимание огромного количества интернет-пользователей, многие из которых задались вопросом - по каким принципам хвостатые участники стычки делились на своих и чужих.
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