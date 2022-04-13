Развеян миф о вреде пальмового масла

Пальмовое масло, широко используемое в кулинарии, вредит не меньше, чем другие растительные масла, сообщила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главное отличие пальмового масла от других в том, что в нем содержится большое количество жирных кислот в не самом удачном сочетании. Принято считать, что пальмовое масло опасно канцерогенами и трансжирами.

"Если подвергать пальмовое масло высоким температурам, то в нем образуются канцерогенные (способствующие развитию онкологических заболеваний) вещества, но то же самое происходит и с любым другим маслом", - отметила врач.

Специалист считает, что по наличию полезных веществ пальмовое масло не уступает другим растительным аналогам. В нем много витаминов А, Е и С, которые являются антиоксидантами и положительно влияют на сердечно-сосудистую, нервную и иммунную системы. При этом так называемое "техническое" пальмовое масло не используется в пищевой промышленности.