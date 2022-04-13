Названы шесть опасных для костей пищевых привычек

Известные врачи перечислили изданию ETNT шесть пищевых привычек, которые делают кости хрупкими и негативно влияют на общее самочувствие. По словам экспертов, чтобы сохранить здоровье на долгие годы, необходимо пересмотреть рацион и отказаться от некоторых вредных привычек, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, по мнению экспертов, газированные напитки вредят здоровью костей и зубов, так как в них содержится фосфорная кислота. "Если уровень фосфора в крови становится слишком высоким, организм начинает расщеплять кальций из костей и зубов. И эта потеря костной массы может привести к негативным последствиям", - комментирует Эндрю Ахапхонг, доктор медицинских наук. По его словам, у тех, кто пьет газировку регулярно, риск переломов намного выше, чем у любителей чистой воды. Ахапхонг рекомендует пить меньше газировку или вовсе перейти на содовую или минералку.

Второй пищевой привычкой, приводящей к потере костной массы, является злоупотребление натрием. Тоби Смитсон, доктор медицинских наук и автор книги "Планирование питания при диабете и питание для чайников" напоминает, что продукты с высоким содержанием соли могут не только спровоцировать скачки кровяного давления, но и увеличить риск развития остеопороза. Злоупотребление натрием приводит к тому, что кальций активно выводится из костей и нарушается кислотно-щелочной баланс организма.

Отказ от кальция также чреват негативными последствиями для организма. Рекомендуемая суточная норма кальция для взрослых составляет 1000 миллиграммов в день, а для людей старше 51 года - минимум 1200. Но, чтобы кальций усвоился организмом, врачи рекомендуют употреблять его в паре с витамином D. Это поможет сохранить здоровье костей.

Не менее пагубной пищевой привычкой эксперты называют отказ от белковой пищи. Шарон Пуэлло, доктор медицинских наук напоминает, что белок играет очень важную роль в укреплении костей. Согласно результатам исследования 2014 года, опубликованного в журнале Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, белок помогает усвоению кальция, уменьшает риск разрушения костей, увеличивает мышечную массу и улучшает плотность костной ткани. Чтобы исключить недостаток "главного строительного материала организма", Пуэлло рекомендует включать в ежедневный рацион мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также растительные белки.