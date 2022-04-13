Какие чистящие средства для дома эффективны против SARS-CoV-2?

Исследователи из Австралии проверили, могут ли обычные бытовые чистящие средства инактивировать вирус SARS-CoV-2 на поверхностях. Это одно из первых исследований, посвящённых тестированию обычных чистящих химикатов для обеззараживания поверхностей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Эксперименты показали, что моющие средства для дома, отбеливатели и спирт очень эффективны в удалении частиц вируса SARS-CoV-2 с поверхностей.

Пандемия вынудила людей проводить дома гораздо больше времени, чем раньше, и всерьёз задуматься о том, как уничтожать вирус в домашних условиях.

Но немногие знают, как дезинфицировать свой дом, чтобы предотвратить передачу SARS-CoV-2, и сделать это безопасно для себя и окружающих.

Чтобы найти научный способ решения этой проблемы, исследовательская группа проверила способность ряда дешёвых и легкодоступных бытовых чистящих средств обезвреживать SARS-CoV-2.

Учёные проанализировали эффективность уксуса, отбеливателя, средства для мытья посуды и этилового спирта.

Их результаты показали, что моющее средство, отбеливатель и спирт очень эффективно удаляют частицы вируса SARS-CoV-2, а уксус вообще не работает.

Также учёные установили минимальную концентрацию бытового чистящего средства в воде, при которой оно остаётся эффективным против SARS-CoV-2.

Выяснилось, что достаточно просто добавить в воду такое же количество моющего средства, как и для мытья посуды (2 мл на 1 литр), затем протереть потенциально зараженную SARS-CoV-2 поверхность и дать ей высохнуть.

Что касается отбеливателя: можно добавить всего 5 мл на 1 литр воды, и этот раствор идеально подойдёт для дезинфекции поверхностей в ванной комнате.

Спиртосодержащие средства для дезинфекции рук или поверхностей должны содержать более 40% спирта, чтобы быть эффективными.

В ходе исследования также было проверено, будут ли средства более эффективны, если их смешивать, и было обнаружено, что в этом нет никакой пользы.

Оказалось, что в комбинации некоторые бытовые дезинфицирующие средства могут снижать эффективность друг друга.

Все "рецепты" вирулицидных растворов для дома описаны в исследовании, которое было опубликовано в научном издании Viruses 29 марта 2022 года.