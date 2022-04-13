Какие чистящие средства для дома эффективны против SARS-CoV-2?
Исследователи из Австралии проверили, могут ли обычные бытовые чистящие средства инактивировать вирус SARS-CoV-2 на поверхностях. Это одно из первых исследований, посвящённых тестированию обычных чистящих химикатов для обеззараживания поверхностей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Эксперименты показали, что моющие средства для дома, отбеливатели и спирт очень эффективны в удалении частиц вируса SARS-CoV-2 с поверхностей.
Пандемия вынудила людей проводить дома гораздо больше времени, чем раньше, и всерьёз задуматься о том, как уничтожать вирус в домашних условиях.
Но немногие знают, как дезинфицировать свой дом, чтобы предотвратить передачу SARS-CoV-2, и сделать это безопасно для себя и окружающих.
Чтобы найти научный способ решения этой проблемы, исследовательская группа проверила способность ряда дешёвых и легкодоступных бытовых чистящих средств обезвреживать SARS-CoV-2.
Учёные проанализировали эффективность уксуса, отбеливателя, средства для мытья посуды и этилового спирта.
Их результаты показали, что моющее средство, отбеливатель и спирт очень эффективно удаляют частицы вируса SARS-CoV-2, а уксус вообще не работает.
Также учёные установили минимальную концентрацию бытового чистящего средства в воде, при которой оно остаётся эффективным против SARS-CoV-2.
Выяснилось, что достаточно просто добавить в воду такое же количество моющего средства, как и для мытья посуды (2 мл на 1 литр), затем протереть потенциально зараженную SARS-CoV-2 поверхность и дать ей высохнуть.
Что касается отбеливателя: можно добавить всего 5 мл на 1 литр воды, и этот раствор идеально подойдёт для дезинфекции поверхностей в ванной комнате.
Спиртосодержащие средства для дезинфекции рук или поверхностей должны содержать более 40% спирта, чтобы быть эффективными.
В ходе исследования также было проверено, будут ли средства более эффективны, если их смешивать, и было обнаружено, что в этом нет никакой пользы.
Оказалось, что в комбинации некоторые бытовые дезинфицирующие средства могут снижать эффективность друг друга.
Все "рецепты" вирулицидных растворов для дома описаны в исследовании, которое было опубликовано в научном издании Viruses 29 марта 2022 года.
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