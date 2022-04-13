Ученые предупредили об опасности вейпов для мозга

Электронные сигареты, помимо легких, поражают также мозг, сердце и толстый кишечник, выяснили специалисты из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего. Об этом они рассказали в статье в журнале eLife, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Выбрав для эксперимента электронные испарители одного из наиболее известных брендов, исследователи воздействовали паром с самыми популярными вкусами, мяты и манго, на молодых мышей три раза в день на протяжении трех месяцев. Дальнейшее вскрытие показало, что под воздействием пара наиболее выраженные изменения произошли в мозге мышей. Повысился уровень маркеров воспаления, в частности в области, отвечающих за мотивацию и работу системы вознаграждения. Воспалительные процессы в этой области чреваты депрессией, тревогой и развитием зависимостей, предупреждают ученые.

Экспрессия генов, связанных с воспалительными процессами, повысилась также в толстом кишечнике, а в сердце, наоборот, снизилась до уровней, делающих ткани сердца более уязвимыми к инфекциям. При этом сердца мышей, вдыхавших пары жидкости со вкусом мяты, оказались гораздо более чувствительны к воздействию пневмококков, чем у мышей, дышавших парами со вкусом манго.

"Очевидно, необходимо изучить каждое устройство и жидкости с разными вкусами, чтобы определить, как они влияют на здоровье всего организма", - отмечают авторы работы.

Каждый орган имеет свою собственную тонко настроенную иммунную среду, поэтому нарушение этого баланса в результате использования электронных сигарет может привести ко многим долгосрочным последствиям для здоровья, заключают исследователи.