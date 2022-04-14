Психолог назвала способы поднять самооценку

Несколько способов поднять свою самооценку назвала психолог-расстановщик Юлия Хадарцева. По ее словам, адекватность самооценки пропорциональна тому, насколько сильно человек ценит и уважает мать и отца, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Таким образом, чтобы чувствовать себя ценным, в первую очередь необходимо увидеть, что у вас самые лучшие родители. А еще нужно проработать все имеющиеся детские травмы, а также все претензии, которые у вас накопились по отношению к отцу или матери", - объясняет эксперт.

Кроме этого, на самооценку влияет и отношение человека к собственному телу - принимает и любит ли он его. "Поэтому за телом важно следить, оберегать и заботиться: регулярно выполнять физические упражнения, радовать его здоровым питанием, правильно дышать, заниматься медитацией и йогой. Когда мы становимся уверенными в своем физическом теле, мы становимся уверенными и в себе", - говорит эксперт.

Еще одним важным пунктом она назвала человеческое окружение. Для поднятия самооценки следует общаться с людьми, которые вас поддерживают и делятся положительной энергией. И исключить общение с теми, кто дает лишь отрицательные эмоции.

Для повышения самооценки психолог советует завести "дневник побед", вносить в него все достижения в различных сферах, и обязательно их анализировать.

"Ваша ценность растет пропорционально вашему росту. Поэтому обязательно уделяйте время развитию, самообучению, посещайте тренинги и курсы. Тогда и с самооценкой проблем не будет", - сказала Хадарцева.