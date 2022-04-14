Названы три способа расслабиться на природе

Эколог и автор книг Эмма Лоу назвала три способа расслабиться на природе и найти гармонию с собой. В статье "Три научно обоснованных способа расслабиться на природе" для издания mindbodygreen она перечислила правила, следуя которым можно восстановить силы во время прогулки на свежем воздухе где угодно, даже в местном парке, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лоу советует хотя бы иногда отрываться от гаджетов. Вместо того чтобы провести лишние 10-15 минут в интернете, лучше, по ее словам, переключить внимание на вид травы и пение птиц. Как утверждает эксперт, созерцание живой зелени за окном в течение всего 40 секунд восстанавливает способность ясно мыслить. "Так что вместо того, чтобы бездумно пролистывать страницы в сети, лучше сделать короткий перерыв. Если рядом с домом есть парк, надо отправиться туда, если нет, то постоять рядом с окном и позволить взгляду остановиться на любой зелени", - советует Лоу.

Еще один полезный и действенный способ перезагрузки, по мнению эксперта, - витание в облаках. Лоу рекомендует взять одеяло, отправиться на свежий воздух и любоваться облаками для восстановления сил.

Хорошим способом расслабиться на природе эколог называет осмысленные прогулки в парке. Обычные пешие прогулки хороши в любом случае, но большую пользу принесут прогулки с целью. Эмма Лоу советует примерить на себя роль художника, ищущего красивую локацию для пейзажа, или ботаника, отправившегося на поиски новых растений.

Неважно, наблюдает ли человек минуту за деревьями или посвящает день изучению облаков, осознанность и любознательность во время отдыха сделают его более восстанавливающим, резюмирует Лоу.