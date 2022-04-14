Астрономы нашли необычный гибрид галактики и квазара в ранней Вселенной

Группа европейских и американских астрономов обнаружила необычный очень удаленный объект, свойства которого позволяют отнести его одновременно и к галактике, и к квазару. Этот объект, получивший обозначение GNz7q, сформировался спустя 750 млн лет после Большого взрыва, во времена так называемого космического рассвета. Статья об этом опубликована в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Обнаруженный объект объединяет в себе две редкие популяции небесных объектов, а именно заполненные пылью области активного звездообразования и ярко светящиеся квазары, тем самым он открывает нам новый путь к пониманию быстрого роста сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной", - говорит ведущий автор этого исследования Сэйдзи Фудзимото из Института Нильса Бора при Копенгагенском университете в Дании. Квазары - квазизвездные объекты - находятся в центрах галактик, это сверхмассивные черные дыры, активно "питающиеся" окружающим газом. Свет самых ярких квазаров доходит к Земле из самой ранней Вселенной, "рассвет" которой начался вскоре после Большого взрыва, произошедшего около 13,8 млрд лет назад,

GNz7q - это галактика с интенсивным звездообразованием, где звезды формируются в 1600 раз чаще, чем сейчас в Млечном Пути. Возникающие молодые звезды нагревают скрывающую их космическую пыль, заставляя ее сильно светиться в инфракрасном диапазоне - столь ярко, что в этом с ней не может сравниться ни один другой известный объект периода космического рассвета.

Теоретики предсказывали, что черные дыры в центрах галактик должны проходить фазу раннего стремительного роста, когда набирающий силу компактный объект начинает просвечивать сквозь пыль, покрывающую новообразующиеся звезды, затем он наконец начинает ярко светить, вытеснив окружающие газ и пыль. Хотя ярко светящиеся квазары в большом количестве обнаружены в самые ранние эпохи Вселенной, переходная фаза быстрого роста черной дыры, совмещенная с активным звездообразованием, наблюдается впервые. Так как все свойства этого объекта находятся в точном соответствии с теоретическими выкладками, это позволяет считать GNz7q первым примером такой переходной галактики.

В дальнейшем астрономы надеются заняться систематическим поиском подобных галактик с помощью специальных обзоров с высоким разрешением, а также намерены использовать для этого новый космический телескоп James Webb.