Названы продукты, богатые клетчаткой разных типов

По данным Испанского фонда питания (FEN), к "клетчатке" относится ряд соединений различного химического состава, общей характеристикой которых является то, что они не перевариваются организмом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это так называемое пищевое волокно, хотя не все продукты содержат его в одинаковом количестве. Клетчатка входит только в продукты растительного происхождения. Напротив, продукты животного происхождения не содержат этих соединений, пишет портал Mundo deportivo.

В зависимости от своих физических свойств это волокно по-разному ведет себя с водой. Основываясь на этой взаимосвязи, испанские диетологи говорят о двух типах клетчатки.

Это растворимые волокна, которые поглощают большое количество воды, образуя гели и вязкие вещества. Они способствуют увеличению содержимого желудка и кишечника, могут вызывать вздутие живота или большее чувство сытости, а также замедлять всасывания питательных веществ в кишечнике, что помогает снизить уровень холестерина и остановить увеличение глюкоза в крови.

Нерастворимые волокна удерживают меньше воды. Они также меньше подвергаются воздействию бактерий в толстой кишке, поэтому они образуют смеси с низкой вязкостью. Такой вид клетчатки предотвращает запоры.

Для сбалансированного питания необходимо съедать в день от 25 до 30 граммов клетчатки. Это вполне достижимая цель и простая задача, ведь это соединение присутствует во многих продуктах питания.

Продукты, наиболее богатые клетчаткой, - это цельнозерновые и бобовые.

Больше всего растворимой клетчатки в овсе, ячмене, бобовых, водорослях, семенах льна, моркови и самых разных фруктах. Продукты с большим количеством нерастворимой клетчатки - это пшеничные отруби, цельнозерновые продукты и овощи.