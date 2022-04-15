Женщина случайно проглотила щетку во время чистки зубов

Жительница Тайваня случайно проглотила 18-сантиметровую щетку во время чистки зубов, пишет Mothership. По ее словам, это произошло из-за того, что она спешила на работу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации, 44-летняя женщина проглотила щетку, используя ее под неправильным углом. Пострадавшая объяснила, что толком не выспалась и опаздывала на работу, поэтому предмет личной гигиены выскользнул из ее рук и провалился в пищевод.

Работница чувствовала себя некомфортно, но обратилась к врачу после окончания смены - через 7 часов. Доктор, к которому она пришла, сначала не поверил услышанному.

"Я спросил пациентку, уверена ли она, что это 18-сантиметровая зубная щетка, и она ответила утвердительно", - рассказал специалист.

Врач, используя эндоскопическое устройство, смог достать щетку из пищевода женщины. Он отметил, что если бы предмет провалился в кишечник, то это могло бы привести к его разрыву.