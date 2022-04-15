В Сирии восстановили древнейшие водопроводы планеты

В Сирии были восстановлены древнейшие водопроводы планеты. Они пострадали в ходе боевых действий, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Такой водопровод можно увидеть только в Сирии. И он работает уже три тысячи лет. Гигантское колесо вращается под напором течения реки, лопатки черпают воду и выливают в акведук. Звук механизма слышно за несколько кварталов.

В сирийской Хаме, городе-крепости, местные власти заявили о восстановлении еще нескольких древних колес норий - главной достопримечательности. Всего их 22, но до войны было около 70.

Хама едва не была разрушена в результате боевых действий. К счастью, террористам не удалось добраться до исторических кварталов. Процесс реставрации начался немедленно после освобождения окрестностей города в 2018 году и продолжается по сей день. Существует госпрограмма восстановления и даже создан специальный департамент водяных колес. В нем работают мастера, знакомые с секретами строительства таких сооружений.

Каждое колесо собрано с помощью гвоздей, форма которых выверена тысячелетиями. Их куют в местных кузницах. Дело восстановления норий оказалось весьма заразительным. В свободное время ремесленники изготавливают маленькие сувенирные водяные колеса. Любой, кто пожелает, может установить норию в своем саду.

Сейчас практически по всей Сирии ведутся работы по восстановлению архитектурного наследия. Где-то успешно, где-то не очень, но дело движется. И вот уже в Латакии нет никаких вопросов по состоянию арки Септимия Севера. Она была построена в честь римского императора в те же самые римские времена.

В список всемирного наследия ЮНЕСКО включены шесть объектов на территории Сирии: старый центр Дамаска, амфитеатр в Басре, археологические памятники Пальмиры и Алеппо, замки Крак де Шевалье и Салах-ад-Дин. Во всех этих географических точках ведутся работы, рассчитанные на скорое возможное открытие Сирии для туристов.