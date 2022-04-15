Названы пять неочевидных причин есть орехи каждый день

Сертифицированный диетолог и специалист по расстройствами пищевого поведения Сидней Грин рассказала в интервью для ETNT, что, употребляя орехи каждый день, можно улучшить как физическое, так и психическое здоровье. Она объяснила, что они могут избавить от депрессии, а также назвала еще четыре неочевидных полезных свойств орехов. передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам диетолога, орехи - одна из самых недооцененных категорий продуктов, так как они богаты полезными жирами и белками. "Каждый орех имеет свой собственный питательный состав. Хотите повысить уровень витамина Е? Ешьте больше миндаля. Хотите больше Омега-3 жирных кислот в своем рационе? Перекусывайте грецкими орехами. Нужно расслабиться и снять стресс? Кешью являются отличным источником магния, успокаивающего нервную систему", - отмечает Грин.

Она перечислила пять причин, по которым нужно включить орехи в ежедневный рацион. По ее словам, орехи положительно влияют на настроение и могут помочь смягчить депрессивные эпизоды. Врач также утверждает, что они снизят уровень сахара в крови. К тому же, отмечает Грин, орехи способствуют длительному насыщению.

Кроме того, орехи, особенно миндаль, богаты витамином Е, который действует как антиоксидант и помогает уменьшить воспаление в организме. Диетолог отмечает, что орехи также являются источником полиненасыщенных жиров Омега-3, которые необходимы для здоровья сердца.

Она посоветовала употреблять минимум одну порцию орехов ежедневно, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами для полноценной работы.