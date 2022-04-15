Раскрыта опасность кистей для макияжа

Врачи английской клиники Aventus, специализирующейся на пересадке волос и дерматологии, раскрыли опасность инструментов для нанесения косметики. Соответствующий материал приводит издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты исследовали под микроскопом 12 кистей для макияжа и обнаружили, что 11 из них оказались грязнее сидений унитаза и были заражены плесенью, грибками и бактериями. При этом медики назвали наиболее опасными средства для нанесения теней и румян. Кроме того, сотрудники клиники протестировали блески для губ, обнаружив на каждом из них 4364 колонии дрожжей и бактерий. Данные проведенного эксперимента они подкрепили соответствующими фотографиями указанных инструментов.

"Даже после того, как человек впервые воспользуется кистью для макияжа, на ней уже будут образовываться колонии болезнетворных микроорганизмов. При ежедневном применении данные инструменты собирают грязь, жир и омертвевшие клетки кожи. В свою очередь, те служат питательной средой для бактерий, которые могут привести к высыпаниям и раздражениям кожного покрова. Если загрязненная кисть попадет в глаза, это может вызвать инфекции или аллергические реакции, однако этого можно избежать с помощью еженедельной процедуры чистки", - отметил доктор Сухайл Алам.

Кроме того, Алам рассказал, как правильно мыть средства для нанесения макияжа. Так, надо намылить кисть подходящим средством для очищения кожи, тщательно помассировать щетину в ладони, промыть теплой водой, а затем сжать, чтобы удалить излишки влаги.