Озвучена роль изменений в орбите Земли в эволюции человека

Ученые из Южной Кореи и стран Европы озвучили роль, которую сыграли климатические изменения, вызванные сдвигами в движении земной орбиты, в темпах и направлении эволюции человека. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейского Института фундаментальных наук (IBS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для этого специалисты создали подробное компьютерное моделирование, которое позволило максимально реалистично воспроизвести климат ледникового периода. В результате климатологи обнаружили, что в эволюции трех ветвей древних людей (кроманьонцев, неандертальцев и гейдельбергских людей) ключевую роль на протяжении как минимум двух миллионов лет играли орбитальные циклы Земли.

Они представляют собой циклические перемены угла наклона оси вращения планеты, а также вытянутости ее орбиты и среднего расстояния между Солнцем и Землей, длина которых достигает до пары сотен тысяч световых лет. Циклы способны кардинально изменить количество поступаемого на планету тепла.