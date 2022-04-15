Назван десерт, снижающий риск развития тромбоза

Горький шоколад содержит особое вещество, которое разжижает кровь, делает пластичными стенки сосудов и препятствует образованию тромбов, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-гематолог, кандидат медицинских наук Рамиля Голубенко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эффект от употребления горького шоколада аналогичен воздействию кофеина на организм. Несколько кусочков десерта в день помогут сделать сосуды более эластичными, а кровь менее густой.

"Теобромин расширяет просвет кровеносных сосудов. Для профилактики тромбов можно использовать только качественный горький шоколад с высоким содержанием какао-бобов. Но не молочный шоколад, и тем более не шоколадные батончики с различными начинками", - подчеркнула врач.

Шоколад с различными добавками плохо усваивается организмом и может спровоцировать повышение уровня холестерина, что влечет за собой развитие атеросклероза. Качественный горький шоколад будет полезен для гипертоников - он снижает давление.