Дельфин умер после того, как отдыхающие на пляже попытались его оседлать

В США умер дельфин, которого попытались оседлать отдыхающие, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Техасе на берег вынесло больного дельфина, который привлек внимание людей. Вместо того, чтобы помочь ему, группа отдыхающих решила на нем покататься и попыталась оседлать - через полчаса он умер. Приехавшие на место спасатели лишь зафиксировали смерть животного.

По словам спасателей, они предупреждали ответственных лиц о выброшенном на берег дельфине и просили организовать ему первую помощь. После того, как инцидент был предан огласке, в полиции начали расследование.

"Морские млекопитающие находятся под федеральной защитой в соответствии с Законом о защите морских млекопитающих от 1972 года, и такое поведение людей считается домогательством, которое преследуется по закону", - говорится в заявлении.