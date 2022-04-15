Рецепт здорового и вкусного блюда: кармашки из куриного филе

На Инстаграм-странице eathealthwith размещена публикация, где подписчики могут ознакомиться с рецептом блюда из куриного филе.

- Куриное филе - 2 шт.

- Болгарский перец - 60 гр.

- Брокколи - 80 гр.

- Сыр - 45 гр.

- Сыр творожный - 50 гр.

- Соль, перец, чеснок, паприка - по вкусу

Этапы приготовления:

1) Берем брокколи (сначала залить кипятком на 2 минуты), болгарский перец, сыр, творожный сыр и перемешиваем (солим по вкусу).

2) В курином филе вырезаем кормашек. Немного масла, паприки, чеснока, соли и втираем в грудку.

3) Заполняем начинкой, и отправляем в духовку при 180 гр. на 30 минут.