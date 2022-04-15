https://news.day.az/unusual/1453574.html Рецепт здорового и вкусного блюда: кармашки из куриного филе - ВИДЕО
Рецепт здорового и вкусного блюда: кармашки из куриного филе - ВИДЕО
На Инстаграм-странице eathealthwith размещена публикация, где подписчики могут ознакомиться с рецептом блюда из куриного филе.
- Куриное филе - 2 шт.
- Болгарский перец - 60 гр.
- Брокколи - 80 гр.
- Сыр - 45 гр.
- Сыр творожный - 50 гр.
- Соль, перец, чеснок, паприка - по вкусу
Этапы приготовления:
1) Берем брокколи (сначала залить кипятком на 2 минуты), болгарский перец, сыр, творожный сыр и перемешиваем (солим по вкусу).
2) В курином филе вырезаем кормашек. Немного масла, паприки, чеснока, соли и втираем в грудку.
3) Заполняем начинкой, и отправляем в духовку при 180 гр. на 30 минут.
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