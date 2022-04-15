Психолог рассказал о неожиданной пользе объятий

Психолог и кандидат медицинских наук Лиза Ван Раалте рассказала о неожиданной пользе объятий. В статье для издания Psychology Today она написала, что объятия не только улучшают отношения в паре, но и помогают успокоиться и повысить уровень гормонов радости, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Психолог объяснила, что, обнимая любимого человека, можно снять как физическое, так и эмоциональное напряжение. "Мы обнимаем только тех, с кем мы чувствуем себя в безопасности, и с кем мы можем себе позволить быть уязвимыми", - отмечает Раалте.

Исследования показывают, что нежные прикосновения помогают увеличить уровень доверия в паре и начать более чутко воспринимать партнера. Кроме того, они влияют на выработку гормона окситоцина, который вызывает положительные эмоции. "Окситоцин - естественный гормон любви, который помогает нам чувствовать себя ближе к нашим партнерам. Когда мы обнимаемся, мы чувствуем прилив положительных эмоций, таких как любовь, безопасность и доверие", - дополнила психолог.

Раалте предупредила, что не всем могут быть приятны объятия, так как каждый человек имеет индивидуальный предел допустимых прикосновений к телу. "Поскольку объятия для некоторых могут быть не такими привлекательными или желанными, как для других, важно уточнить у своего партнера, хочет ли он обниматься, и даже заранее установить, как долго", - советует она.

Специалист порекомендовала чаще поддерживать телесный контакт через объятия с партнером и больше обнимать близких и родных, чтобы удовлетворять потребность в привязанности и чувствовать себя лучше.