Развеян миф о влиянии сырых яиц на голос человека

Ряд врачей заявили, что умеренные физические нагрузки оказывают благоприятное влияние на голос человека, а сырые яйца не оказывают никакого влияния на качество голоса и даже могут нанести вред здоровью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Умеренные физические нагрузки оказывают благоприятное влияние на голос человека, поскольку при них усиливается кровообращение, обмен веществ, улучшается состояние слизистой оболочки голосовых складок, повышается тонус и выносливость дыхательной мускулатуры и голосовых мышц", - рассказала заведующая научно-исследовательским отделом микрохирургии гортани и фониатрии института оториноларингологии имени Свержевского Светлана Романенко.

Ведущий научный сотрудник того же института Олег Павлихин подчеркнул, что сырые яйца не оказывают никакого влияния на качество голоса. Он отметил, что их употребление может негативно сказаться на здоровье. Например, человек может заразиться сальмонеллезом.