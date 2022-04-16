Названы неожиданные факторы, негативно влияющие на голос человека

Заведующая научно-исследовательским отделом микрохирургии гортани и фониатрии Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского Светлана Романенко заявила, что недосып и чрезмерное психоэмоциональное напряжение могут негативно сказаться на качестве голоса человека, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она объяснила, что в процессе образования голоса задействованы не только голосовые складки, но и центральная нервная, дыхательная, эндокринная, мышечная и другие системы организма.

"Поэтому сбои в работе даже одного из этих механизмов - простуда, хронический недосып, чрезмерное психоэмоциональное напряжение, болевой синдром в области шейно-грудного отдела позвоночника и многое другое - может привести к изменению качества голоса", - сказала специалист.

Также на качество голоса могут влиять лекарства, провоцирующие сухость или отек слизистой оболочки голосовых складок и гортани, снижение тонуса голосовых мышц. Чаще всего подобные побочные эффекты вызывают гипотензивные, мочегонные, обезболивающие, антигистаминные препараты, некоторые гормональные таблетки, в том числе оральные контрацептивы, миорелаксанты, нейролептики и транквилизаторы.