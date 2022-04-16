В Париже впервые за пятьдесят лет проходит выставка Антонио Гауди

Антонио Гауди оставил свой след в Испании на рубеже 20-го века и продолжает очаровывать и сегодня, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В парижском Музее д'Орсе впервые за пятьдесят лет проходит масштабная выставка его работ.

Она покажет творчество Гауди в разных формах - от мебели до своего главного архитектурного творения: Саграда Фамилия в Барселоне.

Эта новая выставка Japan: Courts and Culture, открывающаяся как раз к сезону цветения сакуры, посвящена чудесам японского искусства и дизайна.

Впервые экспонаты из этой выдающейся коллекции собраны вместе, чтобы рассказать историю 300-летнего дипломатического и культурного обмена между британской и японской монаршими семьями.

В экспозицию вошли редкие изделия из фарфора, лаковые картины, самурайские доспехи, вышитые ширмы и многое другое.

Выставка Enjoy - эволюция коллекции венского Музея современного искусства представляет лучшее из пожертвований и покупок за последние десять лет. Экспозиция занимает большую часть музея.

Произведения расположены в хронологическом порядке, от классического модернизма до современного искусства.

Спустя двадцать лет после открытия музея эта выставка представляет собой как изучение прошлого, так и взгляд в будущее.