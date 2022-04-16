Психолог дала совет по принятию себя

Психолог Светлана Колосова дала совет прислушиваться к хорошим словам других людей о нас самих и принимать их всерьез, чтобы научиться любить и принимать себя. Такими рекомендациями специалистка поделилась в беседе с News.ru, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Колосова разъяснила, что человек склонен больше доверять окружающим, чем себе, даже если вопрос касается его самого. По этой причине психолог рекомендует доверять комплиментам. Эксперт отметила, что любви к самому себе человек должен учиться с самого детства.

"Любовь к себе не такая, что я должна любить себя. Любите других и принимайте их любовь к себе. Полюбить себя - инверсная зависимость, не прямая. Любите других, развивайте любовь как качество", - рассказала психолог.