Назван продукт для профилактики диабета

Употребление горсти обжаренного фундука в день поможет снизить риск развития диабета второго типа и насытить организм жирными кислотами, марганцем и витамином Е, который полезен для кожи, сообщила "Москве 24" врач-диетолог Марина Макиша, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Полезные вещества и антиоксиданты фундука способны защитить организм от развития онкологических заболеваний, а благодаря сочетанию хрома и марганца существенно улучшается процесс усвоения глюкозы.

"В фундуке содержится огромное количество хрома и марганца. Как показали исследования, хром действительно принимает участие в обмене глюкозы, то есть помогает ей быстрее заходить в клетку, а марганец профилактирует развитие сахарного диабета второго типа", - сообщила специалист.

По словам диетолога, употребление этого ореха также восполнит нехватку витамина Е, который оказывает благотворное влияние на состояние волос и кожи, помогает избавиться от мелких морщин и укрепляет волосяные луковицы.