Кинолог объяснил, почему собак нельзя наделять человеческими качествами

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, почему собак нельзя наделять человеческими качествами и чертами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Именно любовь некоторых собаководов наделять человеческими качествами собак - причина большей части недоразумений между ними. Собаки не обладают абстрактным мышлением. И в погоне перенести свою логику и свое восприятие на питомца мы забываем, что собака - это прежде всего животное", - пояснил Голубев.

Он уточнил, что для собак запоздалые наказания за шалости непонятны - они мгновенно забывают, что испортили ковер или подрали обои.

"Собаки не анализируют свои поступки, не грустят, потому что разбили вашу любимую вазу, не строят планов на будущее и не обижаются на то, что вы не даете еду из своей тарелки. Собаки не размышляют как люди. Если понять этот простой факт, то вы сможете лучше понимать своего питомца", - пояснил Голубев.

Кинолог пояснил, что сигналы, которые подает вам собака, сигнализируют практически всегда о состоянии здоровья животного.