"Союзмультфильм" опроверг блокировку мультфильма про немецкую подлодку "Сокровища затонувших кораблей" на своем YouTube-канале. Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киностудии.

"Союзмультфильм" не блокировал какой-либо контент на своем официальном канале. Youtube-канал "Мультики "Союзмультфильма", на который ссылаются авторы сообщений, не является официальным каналом киностудии", - сказали в пресс-службе.

По данным студии, основной контент "Союзмультфильма" с 2020 года размещается на российских видеосервисах - Okko, "Кинопоиск" и Premier. Мультфильм "Сокровища затонувших кораблей" на этих платформах находится в свободном доступе.

Ранее появились сообщения о том, что студия ограничила доступ к анимационному фильму на своем YouTube-канале.

До этого Google заблокировал профиль телеканала "Дума ТВ" на YouTube. При попытке открыть канал по старому url-адресу отображается ошибка и надпись "этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube".