В Шанхае с дрона выловили рыбу из бассейна

На Reddit опубликовали видео, снятое с дрона, выловившего декоративного карпа из закрытого бассейна в китайском Шанхае. Отражение летательного аппарата хорошо видно на поверхности воды, когда он опускается к воде, чтобы спустить приманку, привязанную к нему с помощью веревки, передает Day.Az со ссылкой на Tjournal.

В огромном городе сейчас введен локдаун. Новые ограничения оказались даже строже, чем были весной 2020 года. Из-за резкого перехода на полную самоизоляцию жители города столкнулись с рядом проблем: жесткими правилами карантина, применением силы со стороны силовиков, цензурой в соцсетях и массовой нехваткой продуктов.