Найден препарат, помогающий вызвать осознанные сновидения

Средство от болезни Альцгеймера повышает шанс вызвать осознанные сновидения, выяснили исследователи из Висконсинского университета в Мэдисоне, США. Исследование было опубликовано в журнале PLOS One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Галантамин - препарат, применяющийся при болезни Альцгеймера. Он тормозит выработку фермента ацетилхолинэстеразы, необходимого для распада нейромедиатора ацетилхолина. Ацетилхолин регулирует быструю фазу сна, в которой возможно добиться осознанных сновидений. Его накопление, как предположили исследователи, может повысить шансы на успех.

Исследователи пригласили 121 добровольца, ранее практиковавших осознанные сновидения и знакомых с техникой их вызова. Испытуемые на протяжении трех ночей просыпались спустя 4,5 часа после выключения света, отрабатывали технику вызова осознанных сновидений и принимали препарат - сначала плацебо, а во вторую и третью ночь - 4 и 8 мг галантамина соответственно.

В первую ночь об осознанных сновидениях сообщили 14% участников, во вторую - 27%, в третью - 42%.

"Этот способ оказался одним из самых эффективных для вызова осознанных сновидений, известных на сегодняшний день. Он обещает сделать осознанные сновидения доступными для более широких слоев населения", - отметили авторы работы.

Возможность вызывать осознанные сновидения поможет людям не только развлекаться во время сна, но и прорабатывать в этом состоянии свои страхи и травмы, рассчитывают исследователи. Однако пока воздействие галантамина на здоровых людей не изучено до конца, практиковать этот способ самостоятельно крайне не рекомендуется.