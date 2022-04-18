Художник нарисовал незнакомку

Художник снял видео, на котором рисует девушку в короткой юбке и с кудрявыми волосами.

Как передает Day.Az, девушка, не обращая внимания, как незнакомец рисует ее портрет со стороны, спокойно едет в метро. После того как художник закончил рисовать, рисунок он предоставил девушки, которая в свою очередь сильно удивилась и обрадовалась.