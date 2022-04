Раскрыт вред мяса для здоровья

Ученые раскрыли вред чрезмерного потребления мяса и белковых диет для здоровья. Об этом со ссылками на исследования сообщают авторы специализирующегося на текстах о здоровом образе жизни и еде сайта Eat This Not That! (ETNT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы статьи ссылаются на исследования одного из крупнейших исследовательских центров Mayo Clinic и профессиональные рекомендации группы диетологов The Nutrition Twins. Результаты исследований показывают, что включение большого количества белка в рацион поможет ускорить восстановление мышц после тренировки и избавиться от лишних килограммов, однако ученые также обнаружили и побочный эффект такого рациона. Оказывается, что слишком частое употребление белковых продуктов приводит к проблемам со здоровьем.

Данные исследований Mayo Clinic утверждают, что люди с активным образом жизни должны употреблять от 1,2 до 2 граммов белка на килограмм веса, а превышение этой нормы вредит организму. Чтобы понять, когда белка в рационе стало слишком много, человек должен обратить внимание на некоторые признаки в теле и самочувствии.

Во-первых, к побочным эффектам при чрезмерном употреблении белка относится вздутие живота. "Часто, когда люди садятся на диету с высоким содержанием белка, они думают, что будут меньше страдать от вздутия живота, но не включают в рацион достаточно продуктов, богатых клетчаткой, таких как фрукты, овощи и бобы, и у них возникают запоры из-за отсутствия клетчатки", - подтверждают диетологи The Nutrition Twins.

Во-вторых, при белковом питании человек редко испытывает чувство голода, что является скорее плюсом для тех, кто стремится снизить вес тела. Однако, как отмечают диетологи, нужно быть осторожнее с белковыми продуктами, поскольку переедание ими может привести к появлению висцерального жира. Если человек не занимается спортом, то дополнительные порции белка в рационе увеличат не мышцы, а вес тела.

Кроме того, белковые диеты могут ухудшать самочувствие и привести к проблемам с почками. "Ваши почки перерабатывают азот из белковых аминокислот, и они будут перегружены дополнительной нагрузкой, что может увеличить риск образования камней в почках и повреждения почек", - делятся результатами исследований специалисты из Mayo Clinic.

К другим неприятным последствиям употребления большого количества белка относится неприятный запах изо рта, а также снижение работоспособности мозга. Дело в том, что без достаточного количества углеводов, мозгу не хватает топлива, из-за чего в голове возникает туман, и человеку сложно сосредоточиться. Как отмечают диетологи, это состояние легко изменить, если съесть углеводный продукт, например, фрукт.