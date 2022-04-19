Раскрыты секреты крепкого и здорового сна

Доктор Кэтрин Саймон из Калифорнийского университета раскрыла секрет крепкого и здорового сна - и это не расслабляющая музыка, как считалось ранее. Эксперты под ее руководством обнаружили, что люди, которые в постели перед сном сначала напрягали, а потом расслабляли большие групп мышц, спали лучше, чем те, для кого в качестве колыбельной фоном звучала музыка Моцарта, сообщило Daily Mail со ссылкой на научное издание Journal of Sleep Research, передает Day.Az.

Исследователи обнаружили, что у двух групп испытуемых оказались разные значения мозговых ритмов во сне. "Мы выяснили, что у тех, кто занимался мышечной релаксацией перед сном, с самого начала наблюдалась более высокая ритмическая активность правого полушария мозга во сне, что мы ожидаем увидеть у более хорошо отдохнувших людей", - заявила доктор Саймон.

Эксперт отметила, что попробовать инновационный метод засыпания может каждый. "В сети есть доступные видео и аудиофайлы с инструкциями по работе с мышцами перед сном, - обратила внимание Саймон. - Например, можно в течение десяти секунд крепко сжимать кулаки, а затем расслаблять. Это приводит к тому, что мышцы становятся более расслабленными, чем до начала упражнения. Это, в свою очередь, помогает быстрее и глубже уснуть, а позже чувствовать себя максимально отдохнувшим".