Уникальное природное явление удивило пользователей сети

На сайте Reddit появилась видеозапись уникального природного явления. Автору удалось запечатлеть "Водопад вечного огня", который находится в штате Нью-Йорк, США. Ролик удивил пользователей сети, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На записи можно увидеть водопад, за которым горит природный "вечный огонь". В подписи к посту уточняется, что пламя возникает в результате выброса природного газа в гроте, расположенном за водопадом.

За несколько часов публикация набрала почти девять тысяч лайков. Многие комментаторы признались, что кадры водопада произвели на них сильное впечатление. "Невероятно", "Природа прекрасна", "Это очень красиво", - написали юзеры.

Еще один пользователь рассказал, что посетил водопад вместе с девушкой на первом свидании. "Это было символично для тогда еще зарождающихся отношений", - отметил он.