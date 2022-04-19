Российский психолог, писатель, юрист, телеведущий и радиоведущий Михаиил Лабковский на своей странице в Instagram рассказал подписчикам о том, как "обезвредить" стыд.

"Стыд называют дискретной эмоцией, то есть такой эмоцией, которую человек старается скрыть. Или же он пытается скрыть поступок, вызвавший стыд, или свою особенность, или какое-либо действие, и так далее.⠀

Одна из причин, почему стыд такой токсичный и вредоносный - в самой этой дискретности. Чем больше мы пытаемся завуалировать или само чувство, или то, что его вызвало, тем больше энергии мы на него тратим.⠀

Представьте, что ваш стыд - это цветок в горшке. И вы постоянно его подкармливаете, удобряете, подстригаете, поливаете... В итоге это маленькое растение разрастается в огромный баобаб, ведь вы потратили на него такое количество ресурсов.⠀

Я вам больше того скажу - из-за самого стыда люди ломают много дров. Отцы, ушедшие из семьи, прекращают общаться со своими детьми, перед которыми им так стыдно. Люди, которые как-то не так повели себя пьяными на корпоративе (хотя об этом, возможно, все уже сто раз забыли), бегут писать заявление "по собственному желанию".⠀

Мы избегаем людей, которые знают "страшную тайну" нашего стыда, хотя, если бы их можно было об этом спросить, они бы, скорее всего, даже не поняли, о чём речь.⠀

Поэтому со стыдом НАДО работать - иначе он поглотит всю вашу личность", - говорится в публикации.⠀