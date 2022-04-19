В Каталонии средневековый замок выставили на продажу

Часть построенного в XIII веке замка Фуйса в Каталонии выставлен на продажу за €11 млн. Об этом сообщает Olive Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что постройка была полностью отремонтирована и сейчас на территории замка есть все удобства современной жизни, включая спа с джакузи.

Покупатель получит дом с шестью комнатами с частным доступом на крепостную башню и капеллу замка, а также придомовую территорию. Помимо этого, выставленному на продажу участку принадлежит огромный сад площадью более 3000 квадратных метров. Всего же общая площадь как жилой, так и нежилой части составляет почти 5000 квадратных метров.

Сам замок отнесен к объектам культурного наследия страны и охраняется государством.

Отмечается, что выставленная на продажу недвижимость в Средние века была жилищем прислуги.