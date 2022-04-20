Илон Маск назвал стоимость билета на Марс

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что гипотетическая цена в 100 000 долларов США за билет до Марса на корабле его компании должна быть по карману для многих жителей Земли. Ранее сообщалось, что SpaceX планирует построить самодостаточную марсианскую базу в течение ближайших десятилетий, передает Day.Az со ссылкой на 3dnews.ru.

"Если переезд на Марс стоит, например, 100 000 долларов, то я думаю, что почти каждый сможет работать, чтобы в конечном счете накопить эту сумму и иметь возможность отправиться туда, если захочет. Мы хотим сделать это доступным для всех", - заявил Маск во время беседы с куратором конференции TED Крисом Андерсоном, который спросил миллиардера о вероятной стоимости билета на полет к Марсу.

Очевидно, озвученный Маском вариант предполагает, что люди будут продавать все имеющееся у них на Земле имущество, чтобы собрать достаточно средств для полета на Марс. Во время интервью миллиардер также упомянул другие варианты финансирования, включая правительственные программы и возможность получения кредита, который можно будет использовать для переселения на другую планету.