Японцы придумали палочки для еды, делающие ее более соленой

В Японии разработали специальные палочки для еды, которые, работая от специального компьютера, будут усиливать ощущение солености пищи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изобретение было разработано в совместном проекте лаборатории токийского профессора Хомеи Миясита и компании в сфере пищевой промышленности Kirin. Палочки для еды работают с помощью электрической стимуляции и мини-компьютера, который носится на браслете пользователя. Устройство передает ионы натрия из пищи через палочки для еды в ротовую полость, где они создают ощущение солености.

Миясита отмечает, что основная цель изобретения - снизить количество соли в рационе. Так, среднестатистический японец потребляет около 10 г соли в день - это почти в два раза больше, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

"Если мы попытаемся сократить употребление соли обычным способом, нам будет нелегко исключить нашу любимую еду из рациона или же придется терпеть и есть безвкусную пищу", - обосновал необходимость внедрения новой технологии Ай Сато, бизнес-партнер Миясита.